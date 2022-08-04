Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні вночі російські окупанти завдали низку ракетних ударів по Запорізькій області.

"Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані. Близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватській громаді", - пише Старух.

Також голова Запорізької ОВА повідомив, що вночі окупанти обстріляли село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає, однак є суттєві руйнування.

"О 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище... Ворог продовжує цинічно знищувати об’єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російська армія гатила ракетами по Новоолександрівській громаді Запорізької області майже добу.

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