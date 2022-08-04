На Запоріжжі російські військові вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури, складах і зерносховищу, є поранений
На Запоріжжі росіяни вдарили ракетами по житлових будинках, зруйновані склади агрофірми і зерносховище, осколкові поранення отримала одна людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні вночі російські окупанти завдали низку ракетних ударів по Запорізькій області.
"Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані. Близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватській громаді", - пише Старух.
Також голова Запорізької ОВА повідомив, що вночі окупанти обстріляли село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає, однак є суттєві руйнування.
"О 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище... Ворог продовжує цинічно знищувати об’єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі", - зазначив він.
- Раніше повідомлялося, що російська армія гатила ракетами по Новоолександрівській громаді Запорізької області майже добу.
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