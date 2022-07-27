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Ексклюзив

На Запоріжжі окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження, - депутат райради Кирильчук

27 липня, 2022 середа
08:33
війна з Росією окупанти Мелітополь

Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук повідомив, що окупаційна влада почала видавати російські свідоцтва новонародженим

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Є інформація, що в Мелітопольському районі окупанти почали видавати свідоцтва про народження новонародженим. Це вже щось нове, що придумала окупаційна влада, на чолі з колаборантом Балицьким. Разом з тим окупанти розганяють тему про примусову депортацію. Всіх, хто буде не згодний з їхньою політикою, вони погрожують депортувати з тимчасово окупованих територій", - розповів Кирильчук.

Депутат райради також повідомив, що багато місцевих блогерів почали співпрацювати з місцевими колаборантами.

"Людям, які висловлюються проти Росії, погрожують. Погрожують депортацією та тортурами. Також є інформація, що багато місцевих блогерів, які на початку війни мали нейтральну позицію до Росії, почали співпрацювати з колаборантами. Саме ці блогери часто доносять інформацію про незгодних з політикою окупантів людей до окупаційної влади", - додав.

  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 25 травня на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми: двоє дорослих та дитина загинули на місці.
  • Станом на 25 липня, наа російському блокпості у Василівці 1200 автівок і понад 5 000 людей очікують на виїзд до Запоріжжя, у черзі уже померли пʼятеро людей.

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Росія
Запоріжжя
Мелітополь
російська армія
окупанти
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