На Запоріжжі окупанти завдали авіаудар по лікарні та 3 ракетні удари, в інших регіонах били з танків, артилерії, РСЗВ
Протягом доби, 21 грудня, окупанти завдали 3 ракетні удари та один авіаційний по Запорізькій області, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Зазначається, що у місті Гуляйполе, що на Запоріжжі, російська авіація вдарила по міській лікарні.
Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:
- На Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.
Військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області за добу 20 грудня. Окупанти гатили по житлових будинках Херсона та поцілили в річковий порт.
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