На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone, зв'язок у районі повністю відновили вже наступного дня
Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області
Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри", - ідеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що відбудувати можна усе, тим часом як найважливіше - зберегти людські життя.
- Російські війська у ніч проти 3 травня завдали удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Внаслідок цього один будинок був повністю зруйнований.
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