Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри", - ідеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що відбудувати можна усе, тим часом як найважливіше - зберегти людські життя.