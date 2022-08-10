На Запоріжжі в селі Мічуріна після російських обстрілів залишилися нерозірвані снаряди, мер Енергодара закликав людей бути пильними
На Запоріжжі мешканців села Мічуріна просять бути обережними, адже на вулицях, полях і земельних ділянках залишилися нерозірвані російські снаряди
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"Важливе повідомлення від мешканців с. Мічуріна, де у багатьох енергодарців є присадибні будинки та ділянки. Після артобстрілів, що сталися в неділю, в селі (на вулицях, земельних ділянках, полях та городах), за свідченнями місцевих, залишилися нерозірвані снаряди. Будьте максимально уважними та обережними!" - наголосив він.
- У ніч із 9 на 10 серпня на Запоріжжі росіяни вбили жінку, обстріляли майже 30 будинків. ППО ЗСУ збила три ворожі ракети.
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