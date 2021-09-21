На Запоріжжі вибух зруйнував житловий будинок, є постраждалий
21 вересня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Приморськ Запорізької області стався вибух двоповерхового будинку
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво поліції, медики, рятувальники.
З-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли власника. Чоловіку надана допомога.
Попередньо встановлено, що стався вибух газу при спробі власника скоїти самогубство.
Будинок повністю зруйнований
Вирішується питання про відкриття справ за статтями "Умисне знищення або пошкодження майна" та "Доведення до самогубства" КК України.
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