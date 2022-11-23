На Запоріжжі висока ймовірність повторних ракетних ударів, - голова ОВА
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух попередив про велику ймовірність повторних прильотів у області
Про це він написав у телеграмі.
Він зазначив про необхідність зарядити мобільні пристрої, приготувати тривожну валізку та знаходитись поблизу укриття. Старух також наголосив не ігнорувати повітряні тривоги.
- Окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянська на Запоріжжі: загинуло немовля, є постраждалі.
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