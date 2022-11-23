На Запоріжжі висока ймовірність повторних ракетних ударів, - голова ОВА

Про це він написав у телеграмі.

Він зазначив про необхідність зарядити мобільні пристрої, приготувати тривожну валізку та знаходитись поблизу укриття. Старух також наголосив не ігнорувати повітряні тривоги.

Окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянська на Запоріжжі: загинуло немовля, є постраждалі.

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