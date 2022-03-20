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Головна війна з Росією На Запоріжжі зафіксували використання окупантами форми ЗСУ для диверсій

На Запоріжжі зафіксували використання окупантами форми ЗСУ для диверсій

20 березня, 2022 неділя
11:14
війна з Росією російські військові

У Запорізькій області зафіксували випадки використання окупантами форми ЗСУ для проведення диверсійних дій

Про це повідомляє речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

"Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Є випадки, коли окупанти використовують форму ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій на території Запорізького краю", – йдеться в повідомленні. 

На тимчасово окупованій території Запорізької області фіксують випадки, коли російські військові продовжують безпричинно затримувати та не пропускати гуманітарні конвої. Російські терористи також поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.

"Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу. Такі факти були зафіксовані у Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Пологівському районах", – додає Арєф'єв. 

  • Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

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Диверсанти
Запорізька область
війна новини
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