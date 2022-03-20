На Запоріжжі зафіксували використання окупантами форми ЗСУ для диверсій

Про це повідомляє речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.

"Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Є випадки, коли окупанти використовують форму ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій на території Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.

На тимчасово окупованій території Запорізької області фіксують випадки, коли російські військові продовжують безпричинно затримувати та не пропускати гуманітарні конвої. Російські терористи також поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.



"Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу. Такі факти були зафіксовані у Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Пологівському районах", – додає Арєф'єв.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.