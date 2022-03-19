Від початку війни у Києві затримали понад сотню диверсантів, – голова ОВА

Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

Він наголосив, що блокпости створюють не лише мережу пунктів пропуску техніки та людей, але й є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень. Голова ВЦА наголосив, що місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.

"Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів", – додав він.

Нагадаємо, на Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".