Від початку війни у Києві затримали понад сотню диверсантів, – голова ОВА
З початку повномасштабного вторгнення російських військ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп
Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов.
Він наголосив, що блокпости створюють не лише мережу пунктів пропуску техніки та людей, але й є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень. Голова ВЦА наголосив, що місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.
"Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів", – додав він.
- Нагадаємо, на Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі".
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