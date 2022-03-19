На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"

Про це повідомляє СБУ, передає "Еспресо. TV".

У Рівненській області:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.

У Дніпропетровській області:

Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.

У Вінницькій області:

Бійці "Альфи" СБУ схопили бойовика так званої ДНР, який служив сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі".

У Києві:

СБУ затримала ще одного зрадника, який «зливав» бойовикам так званих Л/ДНР і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.

В Одеській області:

Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.

Нагадаємо, російські військові калічать себе, щоб не воювати з Україною, - СБУ

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