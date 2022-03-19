На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"
Всі викриті зрадники затримані.
Про це повідомляє СБУ, передає "Еспресо. TV".
У Рівненській області:
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів.
У Дніпропетровській області:
Служба безпеки викрила шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст.
У Вінницькій області:
Бійці "Альфи" СБУ схопили бойовика так званої ДНР, який служив сапером у терористичному угрупуванні "Сомалі".
У Києві:
СБУ затримала ще одного зрадника, який «зливав» бойовикам так званих Л/ДНР і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ.
В Одеській області:
Затримано мешканця, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів Тероборони.
- Нагадаємо, російські військові калічать себе, щоб не воювати з Україною, - СБУ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе