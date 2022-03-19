Російські військові калічать себе, щоб не воювати з Україною, - СБУ
На перехоплених СБУ розмовах чути, що в російської армії почався повний хаос.
Як повідомляє СБУ, окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню, адже їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті, передає "Еспресо. TV".
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"Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", – говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися.
Дружина загарбника радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".
"Невідомо, чи скористається вояка такою порадою. Але можемо сказати одне: зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір: ламати собі ноги чи загинути. Або ж – просто здатися в полон. Ми боремося і переможемо, бо захищаємо нашу Україну!", - кажуть в СБУ.
- Нагадаємо, настав час завершувати переговори, а то скоро втрати Росії будуть такими, що і кількох поколінь не вистачить, щоби піднятись, - Зеленський
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