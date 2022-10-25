Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Станом на зараз, люди, які виростили врожай на окупованій території не мають змоги його продати, окрім як за фіксованою ціною росіянам. Це фактично собівартість. Вони встановили ціну, яка вигідна їм". - заявив Лишенко.

Він розповів, що росіяни захопили елеватори.

"Люди без можливості продати і зберігати зерно - змушені його продавати за цю ціну, бо інакше

воно згниє. Фактично, це крадіжка. За виручені кошти людей одразу змушують купити матеріал для посадки, починати сіяти озимі. Повідомляють, що якщо хтось відмовиться це робити, бо не вигідно, то відберуть і гроші, і техніку, і землю тощо. Непоодинокими є випадки перереєстрації підприємств, зокрема великих, за російським законодавством. Також призначають їхніх керівників", - підсумував депутат.