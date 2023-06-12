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Головна Світ На Запорізькій ТЕС стрімко падає рівень води після підриву Каховської ГЕС, експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до ЗАЕС для перевірки даних, - Гроссі

На Запорізькій ТЕС стрімко падає рівень води після підриву Каховської ГЕС, експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до ЗАЕС для перевірки даних, - Гроссі

12 червня, 2023 понедiлок
09:00
Світ Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі зазначив, що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, після пошкодження дамби внизу за течією 6 червня. Але напередодні на ЗАЕС повідомили, що за вимірюваннями на вході Запорізької ТЕЦ (ЗТЕЦ) він був стабільним близько доби. 

Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі. Водночас висота продовжує падати в інших місцях водосховища. Це може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

"Цілком можливо, що ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшої частини водойми. Але про це ми зможемо сказати лише тоді, коли отримаємо доступ до теплоелектростанції", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Водойма-охолоджувач ЗАЕС і випускний канал ЗТЕС є важливою частиною продовження постачання охолоджувальної води. Гроссі підкреслив, що збереження їхньої цілісності є життєво важливим для безпеки станції.

"Теплоелектростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції за кілька кілометрів. Цілком розраховую, що найближчим часом наші експерти зможуть туди виїхати, щоб самостійно оцінити ситуацію. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою атомною електростанцією", - зазначив він.

Також повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ наступного тижня поїде до Києва та ЗАЕС. Він доповів, що МАГАТЕ вимагає доступу до електророзподільчої станції ЗАЕС.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці.

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Економіка
Запорізька область
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
МАГАТЕ
Каховська ГЕС
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