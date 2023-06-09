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Експерти МАГАТЕ домовляються про доступ для перевірки рівня води і стану систем охолодження на ЗАЕС

9 червня, 2023 п'ятниця
01:17
Світ Енергодар, ЗАЕС

За попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м

Про це повідомили на сайті МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція продовжує відкачувати воду для охолодження реакторів із Каховського водосховища, хоча рівень води досяг такого рівня, коли, за попередніми оцінками, насоси більше не можуть працювати. 

Рівень води у водосховищі впав приблизно на 4,1 метра й досяг близько 12,7 метра 8 червня о 18:00 за місцевим часом. Саме такий рівень є критичним. Коли вода опуститься нижче за нього, за попередніми оцінками, ЗАЕС більше не зможе отримати доступу до водойми. Після цього станція муситиме використовувати альтернативні джерела води.

Водночас експерти МАГАТЕ повідомили: за підсумками перевірки, ЗАЕС повинна мати можливість відкачувати воду з резервуара навіть після того, як її рівень опуститься нижче 12,7 метра. Попередньо вони стверджують, що насоси, ймовірно, зможуть працювати, навіть якщо рівень опуститься приблизно до 11 метрів або, можливо, нижче.

Оскільки ЗАЕС отримує воду з водосховища через систему охолодження сусідньої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС), експерти МАГАТЕ спілкувалися з пенсіонерами ЗТЕС, які мають досвід і знання проєктування систем охолодження цього об’єкта – з часів, коли ЗТЕС була побудована в 1970-х роках, до будівництва ЗАЕС у 1980-х роках.

"У цих важких і складних обставинах це дає додатковий час до можливого переходу на альтернативне водопостачання, включаючи великий ставок-охолоджувач поруч із заводом, а також його менші ставки-охолоджувачі, прилеглі канали та колодязі на місці, які можуть забезпечити потребу в охолоджувальній воді для Запорізької АЕС протягом кількох місяців, – зазначив генеральний директор Гроссі. –  Попри це, загальна ситуація з ядерною безпекою залишається дуже нестабільною та потенційно небезпечною".

Гендиректор наголосив, що масштаби пошкодження дамби залишаються невідомими, а також не зрозуміло, коли і на якому рівні водосховище стабілізується. Щоб краще оцінити ситуацію, експерти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до відвідного каналу ЗТЕС, що примикає до ЗАЕС.

"Важливо, щоб команда ISAMZ (місії підтримки і допомоги на Запорізькій АЕС, - ред.) могла самостійно перевірити стан систем, які забезпечують воду для охолодження реакторів на ЗАЕС", – сказав Гроссі.

Як змінилася ситуація на ЗАЕС після підриву дамби Каховської ГЕС

Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте  за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована. 

7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.

Також напередодні в МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні

На вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м – нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Каховська ГЕС
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