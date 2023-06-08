МАГАТЕ: Якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні
МАГАТЕ стурбоване, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС
Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Рівень води в Каховському водосховищі станом на 18:00 за київським часом впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.
Наразі погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год, на відміну від вчорашніх показників у 11 см/год.
Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метрів, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуару на майданчик.
"Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи це може статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів", - заявив Гроссі.
У заяві йдеться, що готуючись до такого повороту подій, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси з Каховського водосховища, поки ще є така можливість.
При максимальному заповненні їх буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а також відпрацьованого палива протягом кількох місяців.
- Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.
- У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.
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- 7 червня у мерії Енергодара заявили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
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