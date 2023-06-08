Каховське водосховище обміліло: забір води для ЗАЕС і водоканалів неможливий, - голова Укргідроенерго
Рівень води в Каховському водосховищі на вечір 8 червня становить 12,5 м – це нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий
Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", - сказав Сирота.
Він додав, що найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.
"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", - пояснив голова "Укргідроенерго".
Сирота додав, що якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів.
Одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Також під водою та зазнає розмиву земляна вставка між шлюзом і станцією.
- Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.
- У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.
- На заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію МАГАТЕ на ЗАЕС після підриву Росією Каховської ГЕС.
- 7 червня у мерії Енергодара заявили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
- МАГАТЕ стурбоване, що ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. Станція постійно поповнює свої запаси води, поки ще є така можливість. При максимальному заповненні сховищ їх буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження реакторів, а також відпрацьованого палива протягом кількох місяців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе