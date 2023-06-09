Про це Гроссі заявив у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Twitter і на сайті МАГАТЕ.

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці та запит президента України Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги", – сказав Гроссі.

Він нагадав, що днями очолить місію МАГАТЕ в Україні, яка, зокрема, стосуватиметься Запорізької АЕС. І наголосив, що представить Зеленському новий план МАГАТЕ.

За словами Гроссі, Україна може розраховувати на підтримку організації під час подолання наслідків Каховської катастрофи.

"За допомогою ядерних методик ми визначимо вплив на питну воду, здоров’я людей, ґрунти й водні ресурси, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури", – уточнив він.

Як змінилася ситуація на ЗАЕС після підриву дамби Каховської ГЕС

Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.

7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.

Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні.

На вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м – нижче за так звану мертву точку, нижче якої водозабір неможливий. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота

Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.