Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, розмір скорочення видобутку ще належить узгодити, але Саудівська Аравія і РФ наполягають на скороченні на 1-2 млн барелів на день або більше, як варіант, поетапно протягом кількох місяців.

За словами аналітиків, ці скорочення, ймовірно, спричинять контрзаходи США.

"Якщо вони хочуть вищу ціну на нафту, вони чітко зазначили, що збираються добиватися цього, навіть якщо це призведе до однозначної реакції з боку США", - кажуть опитані виданням експерти.

Виробники OPEC+ стурбовані тим, що обмеження ціни, заплановане зараз лише для Росії, пізніше може стати прецедентом для ширшого використання проти інших виробників.

Очікується, що російський високопосадовець Олександр Новак візьме участь у засіданні в середу і підтримає значне скорочення видобутку, оскільки російська нафта вже торгується з великим дисконтом.

Особа, знайома з обговореннями, сказала, що скорочення будуть зроблені на основі наявного видобутку, а не на рівні квот, які деякі країни-члени OPEC+ не змогли виконати через роки поганого управління та недостатніх інвестицій.

"Таке скорочення, ймовірно, матиме великий вплив на ціни, які впали влітку, посиливши шанси демократів на проміжних виборах у США наступного місяця.

Ціни залишаються високими за історичними стандартами, і, оскільки ймовірність значного скорочення видобутку стає зрозумілою, нафта Brent, міжнародний еталон, у середу зросла до 91,50 долара за барель, що на 8 відсотків більше, ніж минулого тижня.

Напруженість між Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером сирої нафти, та США, найбільшим у світі споживачем, виникає, коли аналітики попереджають про поглиблення глобальної енергетичної війни, спровокованої вторгненням Росії в Україну", - пише FT.

США хочуть обмежити доходи Росії від нафти, щоб позбавити її фінансування, що робить співпрацю Саудівської Аравії з Москвою джерелом напруги між Ер-Ріядом і Білим домом.

Нагадаємо, Посли країн Євросоюзу у середу, 5 жовтня, затвердили деталі восьмого пакета санкцій проти Росії, у який, зокрема, увійшло й введення обмеження вартості нафти з РФ

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