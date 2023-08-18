Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.

"Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз. Так, вчора о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста", - написав він.

Фото: Данило Гетманцев

За його словами, замовниками є - "схемщики", які втратили бізнес та перейшли межу.

Сокуру вдалося врятувати працівникам Служби карного розшуку. Наразі виконавці затримані та дають покази на замовників.

Фото: Данило Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.