На заступника голови ДПС скоїли замах, - Гетманцев
17 серпня стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі.
"Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз. Так, вчора о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста", - написав він.
Фото: Данило Гетманцев
За його словами, замовниками є - "схемщики", які втратили бізнес та перейшли межу.
Сокуру вдалося врятувати працівникам Служби карного розшуку. Наразі виконавці затримані та дають покази на замовників.
Фото: Данило Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше стало відомо, що російські спецслужби готувалися ліквідувати очільника української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Служба безпеки України запобігла замахам.
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