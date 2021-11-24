На Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімією, яку прийняли за солодощі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

"Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття", - йдеться у повідомленні.

У навчальний заклад викликали медичну допомогу. Дітей доставили до обласної дитячої лікарні на обстеження та надання необхідної допомоги.

Постраждалі школярі майже одного віку - 2010-2012 років народження.

Поки що поліція з'ясовує подробиці інциденту.



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