На Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімією, яку прийняли за солодощі
У середу, 24 листопада, у селі Дівочки на Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімією
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.
"Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття", - йдеться у повідомленні.
У навчальний заклад викликали медичну допомогу. Дітей доставили до обласної дитячої лікарні на обстеження та надання необхідної допомоги.
Постраждалі школярі майже одного віку - 2010-2012 років народження.
Поки що поліція з'ясовує подробиці інциденту.
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