На Житомирщині для посилення ППО створюють 54 мобільні вогневі групи, - голова ОВА

Про це Бунечко розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що жителі Житомирщини майже щоночі чують сирени повітряної тривоги через "шахеди", які пролітають через область. На його думку, не виключено, що росіяни битимуть по енергетичній інфраструктурі.

"Ми укріплюємо нашу протиповітряну оборону. Ми створюємо 54 мобільні вогневі групи та залучили 108 млн гривень з громад області на придбання для них пікапів та обладнання. 21 транспортний засіб уже перебуває на бойовому чергуванні, а ще 33 до кінця цього року будуть доставлені у військову частину", - розповів очільник ОВА.

Бунечко додав, що наразі вже тренуються добровільні формування територіальних громад, які забезпечені кулеметами. Надалі вони нестимуть бойові чергування проти "шахедів".

"Хочу запевнити, що ми приготували для ворога сюрпризи і в разі використання ним крилатих ракет. Усе це ми постійно контролюємо і нарощуємо", - наголосив він.