На Житомирщині для посилення ППО створюють 54 мобільні вогневі групи, - голова ОВА
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що задля посилення ППО в області створюють 54 мобільні вогневі групи
Про це Бунечко розповів в інтерв'ю Укрінформу.
Він зазначив, що жителі Житомирщини майже щоночі чують сирени повітряної тривоги через "шахеди", які пролітають через область. На його думку, не виключено, що росіяни битимуть по енергетичній інфраструктурі.
"Ми укріплюємо нашу протиповітряну оборону. Ми створюємо 54 мобільні вогневі групи та залучили 108 млн гривень з громад області на придбання для них пікапів та обладнання. 21 транспортний засіб уже перебуває на бойовому чергуванні, а ще 33 до кінця цього року будуть доставлені у військову частину", - розповів очільник ОВА.
Бунечко додав, що наразі вже тренуються добровільні формування територіальних громад, які забезпечені кулеметами. Надалі вони нестимуть бойові чергування проти "шахедів".
"Хочу запевнити, що ми приготували для ворога сюрпризи і в разі використання ним крилатих ракет. Усе це ми постійно контролюємо і нарощуємо", - наголосив він.
- Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у Північній операційній зоні нові мобільні вогневі групи ППО боронять небо не тільки на суходолі, а й на воді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе