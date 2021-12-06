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На Житомирщині критично знижуються показники вакцинації і збільшується кількість хворих на COVID-19, - ОДА

6 грудня, 2021 понедiлок
16:41
Коронавірус вакцина

У Житомирській області відбувається критичне зниження темпів вакцинації від COVID-19 у регіоні та значне зростання рівня захворюваності на коронавірус

Про це повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Укрінформ.

"Ми констатуємо, що поступово і дуже суттєво зменшується кількість бажаючих щепитися. Так, наприклад, за минулий тиждень ми провели лише понад 35 тис. щеплень і це критично низький показник. За вчора цей показник становить 1414 щеплень", - сказала Остапченко.

Крім того, протягом двох тижнів у Житомирській області фіксують зростання кількості захворювань на COVID-19.

Остапченко зазначила, що серед госпіталізованих 13,7% людей мають щеплення. Також чиновниця додала, що люди не хочуть вакцинуватися, однак карантинні вимоги посилюватимуться для всіх незалежно від того, у якій зоні епідеміологічної небезпеки перебуватиме область.

Станом на 6 грудня в Житомирській області підтверджено 135 928 випадків коронавірусу, 121 924 людини одужали, 3060 - померли.

У регіоні зробили 786 837 щеплень від COVID-19, з яких 422 267 людей отримали першу дозу вакцини, 364 570 - повністю вакциновані.

  • Нагадаємо, 7 грудня дев'ять регіонів України перейдуть із "червоної" зони карантину до "жовтої".

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