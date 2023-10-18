На Житомирщині палала квартира: загинуло немовля

Про це повідомляє ДСНС.

"Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, коли рятувальники прибули на місце події, квартира була повністю охоплена вогнем. Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, проте, за її словами, у середині оселі знаходилася ще одна маленька дитина.

"Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля. Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя", - повідомили рятувальники.