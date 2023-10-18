На Житомирщині палала квартира: загинуло немовля
Уранці середи, 18 жовтня, у Бердичеві Житомирській області сталося загорання у квартирі 9-поверхового житлового будинку. Унаслідок цього загинула 1,5-місячна дитина
Про це повідомляє ДСНС.
"Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, коли рятувальники прибули на місце події, квартира була повністю охоплена вогнем. Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, проте, за її словами, у середині оселі знаходилася ще одна маленька дитина.
"Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля. Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя", - повідомили рятувальники.
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