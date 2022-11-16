Нардеп Олексій Гончаренко опублікував постанову Верховної Ради у телеграм.

"Перейменування міста Новоград-Волинський було ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Звягель". Новоград-Волинський район також перейменований на Звягельський. Важливе рішення, як частина деколонізації: позбавляємося залишків російської імперії, яка намагалася стерти українську ідентичність", - пише Гончаренко.

За відповідні постанови #8179 та #8180 проголосувало 260 депутатів.

7 листопада у Верховній Раді України пропонують перейменувати місто Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

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