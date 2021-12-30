На Житомирщині у двох нещеплених жінок, які повернулися з Італії, підтвердили штам "Омікрон"
У четвер, 30 грудня, у Житомирі та Бердичеві виявили два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
"Штам "Омікрон" виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були щеплені проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у пресслужбі, пацієнткам стало погано після повернення в Україну, і вони звернулися до медзакладів. Вірусологічна лабораторія ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" виявила штам "Омікрон" та направила результати до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, щоб остаточно їх підтвердити.
У лабораторії підкреслили, що люди нехтують протиепідемічними заходами, однак в країні спостерігається тенденція до зростання кількості хворих на COVID-19 з тяжким перебігом захворювання. Панівними штамами коронавірусу є "Дельта" та "Омікрон".
У зв'язку з цим лікарі закликають вакцинуватися та дотримуватися карантинних вимог, особливо під час новорічних свят.
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