На Житомирщині у двох нещеплених жінок, які повернулися з Італії, підтвердили штам "Омікрон"

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

"Штам "Омікрон" виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були щеплені проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, пацієнткам стало погано після повернення в Україну, і вони звернулися до медзакладів. Вірусологічна лабораторія ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" виявила штам "Омікрон" та направила результати до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, щоб остаточно їх підтвердити.

У лабораторії підкреслили, що люди нехтують протиепідемічними заходами, однак в країні спостерігається тенденція до зростання кількості хворих на COVID-19 з тяжким перебігом захворювання. Панівними штамами коронавірусу є "Дельта" та "Омікрон".

У зв'язку з цим лікарі закликають вакцинуватися та дотримуватися карантинних вимог, особливо під час новорічних свят.



Як повідомлялося раніше, станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 від штаму “Омікрон”.



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