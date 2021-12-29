В Україні виявили п'ять нових випадків зараження штамом "Омікрон"
Міністерство охорони здоров'я інформує, що станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 від штаму “Омікрон”
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У міністерстві нагадали, що перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон" підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора.
П’ять нових випадків виявили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського.
Таким чином, загалом було виявлено шість випадків зараження штамом "Омікрон": два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.
Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.
У МОЗ рекомендують для зменшення ризиків інфікування новим штамом утриматись від поїздок до країн, де поширений "Омікрон".
- Нагадаємо, упродовж доби 28 грудня було зареєстровано 5454 нових випадки COVID-19 (у тому числі 353 дитини та 98 медпрацівників), 12 352 пацієнти одужали, 307 людей померли.
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