В Україні виявили п'ять нових випадків зараження штамом "Омікрон"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



У міністерстві нагадали, що перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон" підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора.



П’ять нових випадків виявили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського.



Таким чином, загалом було виявлено шість випадків зараження штамом "Омікрон": два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.



Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.



У МОЗ рекомендують для зменшення ризиків інфікування новим штамом утриматись від поїздок до країн, де поширений "Омікрон".

Нагадаємо, упродовж доби 28 грудня було зареєстровано ​​​​​​5454 нових випадки COVID-19 (у тому числі 353 дитини та 98 медпрацівників), 12 352 пацієнти одужали, 307 людей померли.