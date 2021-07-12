На Житомирщині військовий поранив 9-річного хлопчика
12 липня до лікарні Новоград-Волинського на Житомирщині було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом “наскрізне вогнепальне поранення спини”
Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.
У результаті першочергових слідчих дій поліцейські встановили місце події та ймовірно причетного до спричинення вогнепального поранення дитини. Розпочато кримінальне провадження. Триває з’ясування обставин.
Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.
Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу.
За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.
Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
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