На Житомирщині військовий поранив 9-річного хлопчика

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.

У результаті першочергових слідчих дій поліцейські встановили місце події та ймовірно причетного до спричинення вогнепального поранення дитини. Розпочато кримінальне провадження. Триває з’ясування обставин.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.

Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.

У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу.

За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.

Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.