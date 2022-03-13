На Житомирщину евакуювали понад 600 жителів Бородянки та Кичеєвого
13 березня з Бородянки та Кичеєвого, Київської області, вдалося евакуювати понад 600 людей
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
"Серед них і підопічні місцевих психоневрологічних закладів. Це колона з 26 автобусів. Людей розмістили у соціальних та медичних закладах Житомирської області", - написав він.
Кулеба зазначив, що евакуйованим надається необхідна допомога. Згодом визначатимуться маршрути їхньої подальшої евакуації.
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