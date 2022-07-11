Про це український музичний етногурт ДахаБраха написав у фейсбук.

Як зазначається, 19 липня ДахаБраха зіграє концерт в американському місті Медісон, штат Вісконсін. Очільниця міста в знак пошани догероїчної боротьби України у війні з Росією оголосила цей день Днем ДахаБрахи.

"Саме там був перший наш американський виступ багато років тому. На честь цього, і в знак пошани до українського народу, що бореться за свою свободу, пані мер цього прекрасного міста вирішила оголосити 19-те липня Днем ДахаБрахи", – йдеться у повідомленні.

Гурт вирушає до Сполучених Штатів в свій 20-й ювілейний північноамериканський тур.

Художнім керівником ДахаБраха є Владислав Троїцький. У репертуарі гурту – пісні українською, кримськотатарською, англійською, німецькою, російською мовами. Гурт сформувався на початку 2000-х у творчій атмосфері театру "Дах" із молодих фольклористів та музикантів, що їх згуртував навколо себе Троїцький.

Нагадаємо, ДахаБраха під час туру по США зібрав $100 тисяч на допомогу Україні.

27 лютого 2020 року ДахаБраха став лауреатом Шевченківської премії-2020.

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