На знак протесту: дипломати покинули зал Ради ООН під час відеовиступу Лаврова

Про це повідомляє Spiegel.



На знак протесту проти нападу РФ на Україну дипломати в Женеві покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом Сергія Лаврова. До попередньо скоординованої акції долучились посол Німеччини Катаріна Сташ та десятки інших делегацій.



Лавров виступав по відеозв'язку, оскільки через санкції проти Росії, зокрема блокування європейського повітряного простору для російських літаків, не зміг бути присутнім особисто. Голова МЗС Росії зачитав розлогу заяву з виправданням нападу на Україну нібито порушенням прав людини з української сторони.



За його словами, уряд у Києві хоче перетворити свою країну на "антиросійську" "на догоду Заходу". Також Лавров назвав "незаконними" західні санкції проти РФ. За його словами, вони були спрямовані на простих людей.



"Захід явно втратив контроль над собою, тому що хоче виплеснути свій гнів на Росію", - заявив міністр закордонних справ Росії.



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