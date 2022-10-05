На звільненій Харківщині виявили муміфіковані тіла двох чоловіків

Про це повідомила поліція Харківської області.

Тіла знайшли в підвальному приміщенні зруйнованого будинку.

"Виявлені останки направлені для проведення судово-медичної експертизи. Спеціалісти встановлять причину смерті людей", - ідеться в повідомлені.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

5 жовтня повідомили, що на деокупованій Харківщині виявили катівню, де росіяни полоненим виривали зуби й закопували в землю живцем.

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