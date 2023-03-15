На звільненій території Миколаївської області відновили п'ять мостів
Станом на 15 березня за чотири місяці на деокупованій території Снігурівщини Миколаївської області відновили п'ять переправ
Про це інформує голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
"Минуло трохи більше, ніж 4 місяці з моменту деокупації Снігурівщини та за цей час відновлено вже 5 мостів, що ведуть до нашої громади, 3 з яких безпосередньо на території Снігурівської ОТГ", - написав Кухта.
Сьогодні 15 березня в експлуатацію ввели новозбудований Нововасилівський мостовий перехід.
Повідомляється, що місцеві жителі самостійно відновили переправу під час тимчасової окупації.
"Історія відновлення Нововасилівського мосту дуже цікава, адже після деокупації люди не чекали, поки хтось прийде та зробить сполучення із центром громади, вони об'єдналися та самостійно відновили проїзд. Такі ініціативи потрібно підтримувати й саме тому, завдяки ініціативі Снігурівської військової адміністрації та професіоналізму хлопців з 36-го шляхо-відновлювального полку, було збудовано новий постійний міст", - наголосив голова МВА.
- 11 січня 2023 року в Україну прибула перша партія мостів із Норвегії. Караван з гуманітарною допомогою переправ вирушив у грудні 2022 року.
- 17 січня до України прибула остання партія тимчасових мостових переправ, які Норвегія подарувала у грудні 2022 року. Їх встановлять на деокупованих територіях.
- 1 березня Україна отримала від Швеції 14 секцій понтонів, з яких можна формувати переправи, та чотири катери, які можна використовувати як понтонні переправи.
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