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НАБУ розповіло про деталі підозри Труханову

7 жовтня, 2021 четвер
09:51
Суспільство Генадій Труханов

Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам

Про це йдеться на сайті відомства.

"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про:

  • керівника організації:
  • Одеського міського голову
  • голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
  • голову земельної комісії ОМР;
  • керівника Юридичного департаменту ОМР;
  • керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників організації.

Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники організації залучали до своїх дій. Серед них — заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

"Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України. Тому про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, низка підозрюваних притягнуті НАБУ та САП до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних корупційних правопорушень. Як от: купівля за завищеними цінами будівлі заводу "Краян" та нерухомості для збільшення поховань на кладовищі "Західне", що в Одесі.

"Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить  689 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що впродовж 2016-2019 рр. земля ОТГ надавалась під забудову за механізмом, який передбачав передачу  таких земельних ділянок наперед визначеним компаніям в обхід конкурсу.

"Це позбавляло місцеву громаду одержання найбільшої економічної вигоди. Натомість гроші, що мали б йти громаді, забудовники на підставі "понятійних договорів" сплачували злочинній організації, яка, в свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечувала ухвалення "потрібного" рішення щодо надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зауважили, що члени організації отримували від забудовника ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 млн грн по кожній земельній ділянці) і за таку винагороду забезпечували забудовнику гарантування Одеською міською радою права на забудову ним земельної ділянки (суперфіцій) "фактично задарма".

"Злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. НАБУ та САП встановили, що вербовка нових членів злочинної організації здійснювалась із застосуванням поліграфу, під час опитування їм, із-поміж іншого,  ставили питання про належність або співробітництво з правоохоронними органами. У спілкуванні учасники злочинної організації використовували засоби захищеного зв’язку, проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки, використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв’язку, тощо", - йдеться в повідомленні.

Слідчі наголосили, що до таких дій залучилися представники місцевих правоохоронних, контролюючих та судових органів. В обмін на ухвалення відповідних рішень на користь злочинної організації, вони отримували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, квартир у новобудовах, зведених на вкраденій у громади землі, та інших матеріальних благ.

У ході розслідування детективи НАБУ також встановили факти легалізації коштів, отриманих цією організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

 

  • Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

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Одеса
НАБУ
Геннадій Труханов
підозра
новини Одеси
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