НАБУ та САП повідомили нову підозру екснардепу Мартиненку
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, ексголові комітету парламенту з питань ТЕК, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні хабаря та відмиванні коштів
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Посадовець одержав від керівництва чеської компанії "Skoda JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському Газпромбанку) неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а в подальшому – легалізували", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що Мартиненко є обвинуваченим також в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і Енергоатом. Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та $17,2 млн.
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