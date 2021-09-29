НАБУ та САП провели обшуки в компанії, яку пов'язують з нардепом-"слугою" Куницьким, - "Схеми"

Це виданню "Схеми" підтвердили два джерела в НАБУ, а також помічник нардепа та керівник групи компаній "Автоентерпрайз".

За даними джерел видання, у НАБУ, обшуки пройшли у Харкові за адресою офісу "Автоентерпрайз" – групи компаній, які займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.



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Підтвердив це у коментарі журналістам офіційний керівник і власник фірми Дмитро Ніконов, який також є помічником Куницького. Ніконов повідомив, що обшуки пройшли у нього вдома.



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"І додому до мене приходили. Забрали у мене два телефони і комп’ютер", – розповів Ніконов.