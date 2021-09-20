НАБУ вручило першу підозру по відновленій статті за е-декларування: фігурант - брат голови ОАСК Зонтов
Слідчі Національного антикорупційного бюро оголосили підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України Юрію Зонтову, який є братом глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка
Про це повідомляє пресслужба НАБУ,
За версією слідства, Зонтов володіє помешканням, де був вилучений "предмет неправомірної вигоди" в рамках іншої справи, у якій він є фігурантом. Однак це помешкання невказане у електронній декларації за 2020 рік, так само як і готівка.
Зонтову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
"Зазначимо, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України"., - заявили в бюро.
- Зазначимо, 6 квітня детективи НАБУ взяли на гарячому рідного брата судді Павла Вовка, проти якого ведуть справу щодо захоплення влади. Брат Вовка - Юрій Зонтов був затриманий на хабарі у $100 тис.
- Зонтов сам заявив при затриманні, що працює в СЗР.
- 7 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру брату глави ОАСК Павла Вовка Юрію Зонтову
- У СЗР підтвердили, що Юрій Зонтов - їхній співробітник, і пообіцяли співпрацювати з НАБУ у розслідуванні його хабарництва.
- Суд заарештував брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова до 4 червня з альтернативою застави у 35 млн 185 тис. грн
- Вищий антикорупційний суд заарештував ще одного адвоката, якого затримали разом із братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрієм Зонтовим
- За Донця, якого затримали разом із братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрієм Зонтовим, внесли заставу в розмірі понад 2,95 млн грн.
- Служба зовнішньої розвідки звільнила підозрюваного у корупції брата голови Окружного адмінсуду Києва Юрія Зонтова.
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