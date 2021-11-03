НАБУ й СБУ підтвердили обшуки в податківців через "скрутки"
НАБУ й СБУ проводять обшуки в Державній податковій службі, ДПС у Полтавській області та у фізичних осіб у Києві й кількох областях України
Про це повідомляють НАБУ й СБУ.
"НАБУ, САП і СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомляє НАБУ.
Обшуки проводять у межах розслідування податкових "скруток", які призвели до значних втрат держбюджету.
У СБУ повідомляють, було виявлено та вилучено документи, які доводять порушення закону. Також з'ясовано, що підозрювані допомагали зловмисникам недоплачувати податки й виводити фіктивні підприємства з категорії ризикових.
Розслідування триває за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до цього злочину.
- Раніше "Еспресо" повідомляло, що правоохоронці прийшли з обшуками до Державної податкової служби (ДПС) у справі про ймовірне зловживання співробітників податкової в Полтавській області.
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