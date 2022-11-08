Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців кошти із бюджету Парламенту. Слідство уточнило суму незаконно одержану екснардепом, і вона становить 127,4 тис. грн", - ідеться в повідомленні НАБУ.

Справу відкрито за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

У жовтні НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb