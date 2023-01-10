Набула чинності угода про визнання й обмін водійських посвідчень між Україною та Туреччиною

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, можуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Відомо, що для обміну посвідчення водія громадяни України мають звертатись до місцевих управлінь, надавши при цьому передбачений законодавством Туреччини перелік документів. Після повернення на постійне проживання в Україну одержане турецьке посвідчення водія без складання іспитів можна обміняти на національну посвідку українського зразка.

10 січня стало відомо, що Туреччина підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.