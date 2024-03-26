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Україна 26 березня відзначає День Національної гвардії

26 березня, 2024 вiвторок
10:00
Нацгвардiя Національна гвардія України

"Честь, мужність, закон", - це офіційне гасло всіх воїнів Національної гвардії. Щорічно 26 березня українці відзначають професійне свято сміливих та мужніх людей

Національна гвардія виконує важливі функції у забезпеченні національної безпеки, охорони громадського порядку та допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій. У цей день в Україні проводяться урочисті заходи, які вшановують вагому роль та відданість військовослужбовців Національної гвардії на благо країни.

Історія заснування свята

Це важливе свято приурочене до заснування Національної гвардії України. Декілька разів воно встановлювалось та скасовувалось у зв'язку з реформуваннями. Так, згідно з Указом Президента від № 494/93, спочатку дата відзначення припадала на 4 листопада, оскільки цього дня в 1991 році було прийнято Верховною Радою Закон "Про Національну гвардію України". Однак, однак вже у 2000 році Указ втратив чинність, а Нацгвардія була розформована. Тому відзначалось як "День Внутрішніх військ України".

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та порушення територіальної цілісності країни, зокрема захопленням Криму у 2014 році, було прийнято рішення про відродження Національної Гвардії України шляхом ухвалення Закону "Про Національну гвардію України". Він був прийнятий 13 березня 2014 року та передбачав, що основою для створення нового складу Нацгвардії є Внутрішні війська МВС України, які перетворюються на військову організацію з правоохоронними та бойовими функціями. Згодом було затверджено офіційну символіку, проводилась укомплектація та спеціальна військова підготовка.

Сотні добровольців та патріотів Революції гідності долучились до їх лав, а вже весною 2014 році військові підрозділи Національної гвардії брали участь у захисті країни разом із ЗСУ у рамках Антитерористичної операції.

18 березня 2015 відповідно до указу Презентам №148/2015, було відновлено "День Національної гвардії України" як щорічне свято, яке відзначається 26 березня. У тексті указу йдеться: "Ураховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку".  

Що входить до основних задач Нацгвардії?

Службовці Національної гвардії виконують різноманітні завдання, спрямовані на забезпечення безпеки та громадського порядку в Україні. Вони здійснюють протидію злочинності, охороняють важливі об'єкти, дипломатичні представництва та консульські установи, а також беруть участь у конвоюванні, екстрадиції та охороні підсудних. Крім того, вони беруть участь у ліквідації наслідків стихійних лих, допомагають у забезпеченні порядку при карантинних заходах та приймають пряму участь у військових діях.

Сьогодні, воїни Національної гвардії борються за нашу незалежність та свободу у найгарячіших точках фронту. Щодня вони стикаються з різними викликами та загрозами, оберігають мирне населення, забезпечують безпеку та стабільність у регіонах, які переживають найбільший тиск агресорів. Завдяки їхній відважності та військовій майстерності Україна здатна протистояти будь-яким ворогам.

Величезна вдячність нашим воїнам за їхню невимовну мужність та самовідданість у захисті країни. Їхня відвага та жертовність є справжнім символом віри у наше майбутнє та свободу. Вони ризикують своїм життям кожен день задля нашої безпеки. Слава Героям!

Фото: Reuters


 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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