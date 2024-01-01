Начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

"Це один з пріоритетних напрямків РФ. Головна ціль окупантів - перерізати ЗСУ логістику, дорогу. Найближча точка саме від Степового, тому вони кидають туди дуже багато сил для реалізації цього плану", - повідомив він.

Сьогодні Степове повністю контролюється ЗСУ попри те, що там складно, зауважив Барабаш.

"Вчора і сьогодні окупанти не проводили серйозних дій, що дає змогу ЗСУ трохи підчистити цей напрямок. По Новобахмутівці росіяни бачать, що не можуть закріпитись у Степовому, тому намагаються його обійти з їхнього правого флангу", - додав він.