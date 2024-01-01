Начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку
Пріоритетним завданням РФ на Авдіївському напрямку є перерізати логістику ЗСУ. Для цього окупанти перекидають багато своїх сил у Степове
Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".
"Це один з пріоритетних напрямків РФ. Головна ціль окупантів - перерізати ЗСУ логістику, дорогу. Найближча точка саме від Степового, тому вони кидають туди дуже багато сил для реалізації цього плану", - повідомив він.
Сьогодні Степове повністю контролюється ЗСУ попри те, що там складно, зауважив Барабаш.
"Вчора і сьогодні окупанти не проводили серйозних дій, що дає змогу ЗСУ трохи підчистити цей напрямок. По Новобахмутівці росіяни бачать, що не можуть закріпитись у Степовому, тому намагаються його обійти з їхнього правого флангу", - додав він.
- За повідомленням Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.
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