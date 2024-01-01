Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку
Ексклюзив

Начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку

1 січня, 2024 понедiлок
18:42
Війна з Росією Авдіївка

Пріоритетним завданням РФ на Авдіївському напрямку є перерізати логістику ЗСУ. Для цього окупанти перекидають багато своїх сил у Степове

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

"Це один з пріоритетних напрямків РФ. Головна ціль окупантів - перерізати ЗСУ логістику, дорогу. Найближча точка саме від Степового, тому вони кидають туди дуже багато сил для реалізації цього плану", - повідомив він.

Сьогодні Степове повністю контролюється ЗСУ попри те, що там складно, зауважив Барабаш.

"Вчора і сьогодні окупанти не проводили серйозних дій, що дає змогу ЗСУ трохи підчистити цей напрямок. По Новобахмутівці росіяни бачать, що не можуть закріпитись у Степовому, тому намагаються його обійти з їхнього правого флангу", - додав він.

  • За повідомленням Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.
     

 
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Читайте також:
Ізраїль танк
1 січня, 2024 понедiлок
ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни
перетин кордону, черги на кордоні
30 грудня, 2023 субота
Це все починає діяти в ручному режимі: нардепка Бобровська про ситуацію на прикордонних пунктах України
Сергій Плохій
Автор Віталій Портников
31 грудня, 2023 неділя
Ми наближаємося до нової, якщо не переломної, то визначальної стадії цієї війни, - історик Плохій
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 39
  • EUR
    Купівля 42.02
    Продаж 43.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 січня
18:57
Оновлено
Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина
Росіяни 1 січня атакували Україну: у Києві та області працювала ППО, на Сумщині "шахед" влучив у будинок, загинули дві людини
18:35
вибори до Держдуми
Окупанти змушують жителів ТОТ ставити підписи на підтримку кандидата в президенти РФ Путіна, - Спротив
18:23
Китай Тайвань
Мир має ґрунтуватися на гідності: президентка Тайваню прокоментувала заяву лідера Китаю про неминуче возз’єднання
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Юрба легко творить собі кумирів
18:00
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Зброя "судного дня": Братчук розповів про напрацювання для знищення Чорноморського флоту РФ
17:34
Петр Павел
Президент Чехії заявив, що підтримує перехід країни на євро
17:32
обстріл Донеччина
РФ у перший день нового року вбила жителя Донеччини
16:45
Огляд
Хто такий Євген Черняк: алкогольний магнат, щодо якого відкрили провадження і в Росії, і в Україні
16:38
Ексклюзив
TikTok
Російська пропаганда в TikTok: експерт Чаленко розповів, як ворог впливає на українців через популярну соцмережу
16:36
Сергій Наєв
Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях
16:34
Донецька область
Росіяни збільшили кількість блокпостів у Донецьку та шукають інформаторів, - Спротив
16:33
Офіс генпрокурора
РФ вбила в Україні 514 дітей, дані не остаточні, - Офіс генпрокурора
16:18
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує в Чорному морі три ракетоносії, загальний залп – до 24 "калібрів"
16:11
Ексклюзив
долари
Економіст Бураковський назвав два чинники, які впливатимуть на курс валют у 2024 році
16:09
OPINION
Юрій Богданов
12 ключових підсумків року
16:02
погода, зима, сніг
Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг
15:58
На фото: Анна Саліванчук
"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті
15:58
Ексклюзив
окупанти
Майор запасу НГУ Гетьман назвав головні воєнні цілі РФ на 2024 рік
15:46
Удар РФ по музею Шухевича: найцінніші експонати в безпеці, проте будівля зруйнована вщент
15:38
Ексклюзив
ЗСУ
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
15:29
Володимир Путін
Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
15:28
Італія
Італія перейняла головування у групі послів G7 з підтримки України
15:24
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Прем’єр Фінляндії Орпо пообіцяв продовжити довгострокову підтримку України та наростити виробництво боєприпасів
15:15
На фото: Корлис Веларіон на прізвисько Морський Змій
Джордж Мартін анонсував 3 мультсеріали зі всесвіту "Гри престолів"
15:07
малий бізнес
Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: названо причини
14:54
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини: загинув чоловік
14:27
Міноборони Британії
"Без вагань": у Британії попередили, що можуть ударити по хуситах для протидії їхнім нападам у Червоному морі
14:25
електроенергія
В Україні минулої доби зафіксували профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 1 січня
14:02
OPINION
Ігор Луценко
Росіянам треба думати, як захиститися від глибоких ударів ЗСУ
13:59
На фото: Джеремі Реннер
Зірка Marvel Джеремі Реннер повертається до зйомок в кіно після трагедії з ратраком
13:23
На фото: Російський репер-путініст Апачев
Російський репер-путініст Апачев переспівав "Пливе кача" на "Першому каналі" РФ, спаплюживши слова пісні
13:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки коштують долар і євро в перший день року
12:51
Херсонщина
РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинула літня жінка, травмовано її доньку
12:39
Київ, ялинка
Тепло, як у квітні: у Києві 30 грудня зафіксували три температурні рекорди
12:04
OPINION
Мирослав Гай
На війні не можна дурити ні себе, ні інших
12:01
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
Мальта розпочала головування в ОБСЄ після ветування РФ і Білоруссю затвердження Естонії
11:26
Лінас Лінкявічюс
"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": ексочільник МЗС Литви про новорічну промову Путіна
11:25
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Росіяни не дали послухати президента": боєць ЗСУ Ієвлєв розповів, як на Горлівському напрямку зустріли Новий рік
10:54
Японія
В Японії стався потужний землетрус, людей попередили про цунамі
10:31
втрати окупантів
У грудні 79-а ОДШБр ліквідувала понад півтисячі окупантів і знищила та пошкодила 104 одиниці ворожої бронетехніки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV