Начальник штабу оборони ЗС Канади відвідав Україну та зустрівся із Залужним
Начальника штабу оборони Збройних Сил Канади Вейн Ійра відвідав Україну та зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним
Про це Залужний повідомив у telegram.
"Радий вітати в Україні начальника штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ійра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок. Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів", - поінформував Залужний.
Він пообіцяв, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони.
"Вдячний генералу Ійру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - написав Залужний.
- 2 березня міністр оборони Канади Аніта Ананд, заявила, що з початку повномасштабної російської агресії, Оттава скерувала до України понад 3500 тонн військової допомоги та $1 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе