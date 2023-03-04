Про це Залужний повідомив у telegram.

"Радий вітати в Україні начальника штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Вейна Ійра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок. Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів", - поінформував Залужний.

Він пообіцяв, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони.

"Вдячний генералу Ійру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - написав Залужний.