Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби. Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - написав Кулеба.

Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів.

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