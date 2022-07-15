Над Білоцерківським районом сили ППО збили ворожу ракету
Ввечері 15 липня українські сили ППО збили над Білоцерківським районом російську крилату ракету
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби. Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - написав Кулеба.
- Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів.
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