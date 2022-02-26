Над Білою Церквою збили російський Іл-76, а на Троєщині затримали диверсантів

Про це пише Оперативний ЗСУ.



"Збито Іл-76 над Білою Церквою, 60 диверсантів затримано на Троєщині в м. Києві", - ідеться в повідомленні.



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