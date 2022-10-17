Над Дніпропетровщиною збили три російські ракети
Вночі, 17 жовтня, над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили три російські крилаті ракети
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму телеграмі.
Резніченко зазначив, що ракети знищили військові з повітряного командування "Схід". Дві було збито над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським.
Повідомляється, що одна ракета вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури, почалася пожежа, на місці прильоту працюють відповідні служби.
Голова ОДА також написав, що окупанти накрили Нікопольський район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.
- 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи.
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