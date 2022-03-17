Над Києвом збили ракету, яка падаючи влучила у багатоповерхівку на Дарниці
В будинку у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа, а також він отримав часткові руйнування через потрапляння у нього залишки збитої ракети.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. В будинку зруйнована квартира на 16-му поверсі. О 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.
Рятувальники проводять евакуацію людей із усіх поверхів вище 11-го. За попередньою інформацією, загинула 1 особа, а ще 3-є отримали поранення. 30 осіб евакуйовали.
На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу. Проводяться аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.
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