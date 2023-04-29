Про це повідомила Київська ОВА в телеграмі.

"У складі Військово-морських сил Збройних сил України наші води боронять патрульний катер "Фастів" і малий броньований артилерійський катер "Буча". Саме тому сьогодні, 29 квітня, Військово-Морський Прапор Збройних Сил України підняли над будівлею Київської ОВА, на центральній площі Фастова та біля мерії в Бучі", - ідеться в дописі.

Уперше синьо-жовті прапори підняли 29 квітня 1918 року на кораблях Чорноморського флоту та Севастопольській фортеці. Ця подія засвідчила підпорядкування флоту й належність суден до Української Народної Республіки.

"Сьогодні під цим прапором, як і 105 років тому, військово-морські сили відстоюють нашу незалежність, наше українське море", - зауважили в ОВА.