Українці збили над Краматорськом ворожу ракету. Відео
Українські військові збили ворожу ракету РФ над Краматорськом
Відео в Telegram поширив "Останній блокпост".
Російські військові намагались обстріляти Краматорськ, який знаходиться у Донецькій області, з повітря. Українські військові відпрацювали надійно і зуміли відбити удар за допомогою ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе