Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - наголосив він.

11 вересня над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету.

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