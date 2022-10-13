Над Тернопільщиною ППО збила низку ракет, жертв і влучань немає

Про це повідомляє під час брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Закінчилась повітряна тривога, під час якої тернополяни та жителі області чули частину вибухів. Це працює наша ППО, яке добросовісно виконує свою роботу і над Тернопільської області збито ряд ракет. Жодна ракета не попала в ціль, ППО спрацювала на відмінно", - сказав Труш.

Повідомляється, що жертв - немає, руйнування поки не встановлені.

Також очільник регіону наголосив не фільмувати та не вишити в інтернеті матеріали пов'язані з "прильотами" та роботою ППО.

"Сьогодні було надзвичайно багато прольотів над Тернопільською областю. Ви чули та могли спостерігати рекети, які пролітали, а також як працюють наші Збройні сили. Тому звертаюся до всіх мінімум викладайте засоби масової інформації про те де спрацювала ППО та як. Бо вже є факти, під час цієї ж повітряної тривоги, де вже виставили відео, як прилітає ракета, де працює ППО. Не робіть цього, ці дії караються кримінальним кодексом", - додав Труш.

Тривога на Тернопільщині розпочалася о 15:40 та закінчилася о 16:51.